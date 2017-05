Benicio Del Toro e Patricia Arquette in una serie TV diretta da Ben Stiller

NOTIZIE

Escape at Clinton Correctional racconterà in otto episodi, tutti diretti da Stiller, la storia vera di un'evasione spettacolare

09.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ben Stiller, Patricia Arquette e Escape at Clinton Correctional, questo il titolo, sarà composta da otto episodi, presumibilmente tutti diretti da Ben Stiller. La rete è attualmente in trattative con Del Toro e Arquette per due dei ruoli principali. Benicio Del Toro . Un trio di grandi talenti per una miniserie targata Showtime che racconterà la storia vera di un'evasione avvenuta nel 2015., questo il titolo, sarà composta da otto episodi, presumibilmente tutti diretti da Ben Stiller. La rete è attualmente in trattative con Del Toro e Arquette per due dei ruoli principali.

La storia è quella di Richard Matt e David Sweat, due detenuti fuggiti nel 2015 dal carcere di massima sicurezza Clinton Correctional, nello stato di New York, dopo aver stretto (entrambi) una relazione sessuale con un'impiegata del carcere, Joyce Mitchell. La Mitchell e una guardia, Gene Palmer, fornirono assistenza ai due detenuti, e gli strumenti necessari per scavarsi una via di fuga in puro stile Le ali della libertà

Patricia Arquette (premio Oscar per Boyhood ) interpreterà la Mitchell (indicata però come “Tilly”), mentre Del Toro sarà Matt. Il ruolo di David Sweat è per ora vacante, ma presto sapremo chi lo interpreterà.

Brett Johnson (Mad Men) e Michael Tolkin (Nine) scriveranno e faranno da produttori esecutivi. I due sceneggiatori si sono conosciuti lavorando a Ray Donovan proprio per Showtime. A produrre ci sarà anche Michael De Luca (Cinquanta sfumature di grigio, The Social Network).

Fonte: The Hollywood Reporter