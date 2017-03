NOTIZIE

La miniserie, tratta dai romanzi di Edward St Aubyn, sarà prodotta da Sky Atlantic e scritta dall'autore di One Day, David Nicholls

Benedict Cumberbatch sarà il playboy Patrick Melrose in TV

01.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Patrick Melrose, l'esilarante playboy protagonista del ciclo di romanzi di Edward St Aubyn (pubblicati in Italia in volume unico da Neri Pozza). È da un pezzo che vorrebbe farlo e ora Benedict Cumberbatch esaudirà il suo stesso desiderio, interpretando, l'esilarante playboy protagonista del ciclo di romanzi di(pubblicati in Italia in volume unico da Neri Pozza).

Melrose, scritta da David Nicholls, sceneggiatore di One Day (tratto da un suo romanzo), Grandi speranze e Via dalla pazza folla. Gli episodi saranno ambientati tra la Francia degli anni '60, la New York degli anni '80 e la Gran Bretagna dei 2000. Dai cinque romanzi, “Never Mind”, “Bad News”, “Some Hope”, “Mother's Milk” e “At Last”, verrà tratta una miniserie televisiva di cinque episodi,, scritta da, sceneggiatore di(tratto da un suo romanzo),. Gli episodi saranno ambientati tra la Francia degli anni '60, la New York degli anni '80 e la Gran Bretagna dei 2000.

I romanzi, parzialmente autobiografici, raccontano una versione fiction della vita dell'autore, cresciuto in una famiglia disfunzionale dell'alta borghesia britannica. Nel corso della sua personale odissea, Patrick affronta un'infanzia traumatica, problemi di alcolismo, la dipendenza da eroina e successivamente la guarigione, il matrimonio e la paternità.

Le riprese partiranno a luglio. Cumberbatch farà anche da produttore esecutivo tramite la sua compagnia SunnyMarch. A finanziare saranno Sky Atlantic e la rete americana Showtime. “Sono stato per anni un grande ammiratore dei romanzi di Edward St Aubyn – ha dichiarato Nicholls – e non vedo l'ora di adattare questi cupi, intelligenti e brillanti libri. Benedict è il perfetto Patrick Melrose”.



Nel 2013, nel corso di una conferenza, l'attore aveva già dichiarato il suo amore per il personaggio e la sua volontà di interpretarlo. Il ruolo è già stato portato al cinema da Jack Davenport nell'adattamento del quarto romanzo della serie, “Mother's Milk”.

Fonte: BBC