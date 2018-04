Benedict Cumberbatch contro Martin Freeman sul futuro di Sherlock

NOTIZIE

23.04.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Benedict Cumberbatch contro . Non è una puntata di Sherlock, succede veramente in seguito ad alcuni commenti del secondo legati alla serie



In occasione del tour promozionale di

contro Martin Freeman . Non è una puntata di Sherlock, succede veramente in seguito ad alcuni commenti del secondo legati alla serie Sherlock In occasione del tour promozionale di Avengers: Infinity War , Cumberbatch ha risposto alle dichiarazioni di Freeman che lo scorso mese in un'intervista a The Telegraph aveva parlato degli effetti collaterali di lavorare alla serie Sherlock: "Fare parte di quello show significa fare una cosa tipo mini-Beatles - aveva detto Freeman - Ci sono le aspettative delle persone e alcune di queste non sono più una cosa bella. (Lavorare a questo show) ha smesso di essere divertente, piuttosto è una cosa alla: 'Meglio che fai in questo modo, altrimenti sei un pezzo di m...'. Ecco non è più divertente".

Interrogato sul commento di Freeman, Cumberbatch è passato subito all'attacco: "E' una cosa abbastanza patetica che questo basti a farti passare la voglia di rimanere ancorato alla realtà - ha ribadito al Telegraph - E tutto questo a causa delle aspettative? Non so. Non credo di essere d'accordo. Esiste un livello di ossessione, un momento in cui il franchise diventa dei fan anche se in realtà siamo noi quelli che lo realizziamo. Ma devo dire che io non mi sento colpito da questa cosa".



Il commento di Freeman, in effetti, fa luce su una determinata verità: il controllo che la fan-base può avere su una produzione. Ci sono show come Detto ciò, è anche vero che Freeman è stato alquanto sottoutilizzato nella quarta stagione di Sherlock, la più debole: a un certo punto del gran finale il suo Watson esce praticamente di scena, intrappolato in un pozzo per buona parte dell'ultimo episodio. Che se ne sia accorto anche lui e si sia stancato di interpretare la serie?

