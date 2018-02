Ben Platt, Barbra Streisand e Gwyneth Paltrow protagonisti della serie Netflix The Politician

NOTIZIE

06.02.2018 - Autore: La Redazione







Ben Platt che ha vinto un Tony Awards con il musical Dear Evan Hansen, sarà il protagonista della storia. La presenza di Barbra Streisand e Gwyneth Paltrow si fa in queste ore sempre più probabile dopo l'annuncio delle trattative in corso. Ben Platt, Barbra Streisand Gwyneth Paltrow saranno nel cast di The Politician, il nuovo progetto che lo showrunner Ryan Murphy sta sviluppando per Netflix. Il colosso in streaming ha già ordinato due serie dello show che sarà di genere comico e ruoterà intorno alle vicende di un ricco residente di Santa Barbara.Ben Platt che ha vinto un Tony Awards con il musical Dear Evan Hansen, sarà il protagonista della storia. La presenza di Barbra Streisand e Gwyneth Paltrow si fa in queste ore sempre più probabile dopo l'annuncio delle trattative in corso.

Ogni episodio di The Politician con al centro il personaggio di Platt, sarà incentrato su una differente corsa politica in cui esso è coinvolto. Anche la musica - in questo il richiamo più vicino è al progetto Glee sempre di Murphy - avrà un ruolo all'interno dello show. Platt dovrebbe avere infatti dei numeri musicali. La produzione dello show dovrebbe cominciare la prossima estate.

Per la Paltrow non è la prima collaborazione con i creatori dello show Murphy e Ian Falchuk. Già per il suo ruolo in Glee, che i due showrunner hanno creato e sviluppato, vinse un Emmy nel 2011 come miglior guest star. L'attrice si sposerà presto con Falchuk, 46 anni, suo compagno dopo la fine della storia con Chris Martin.



Fonte: The Hollywood Reporter