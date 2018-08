Baywatch, una nuova serie TV in arrivo?

Nonostante lo scarso successo del film , la classica serie Baywatch sta per tornare in versione rimasterizzata, e con essa potrebbe arrivare anche un reboot televisivo. La compagnia FremantleMedia International, entrata in possesso dei diritti di Baywatch dopo aver acquisito la rete All American Television, che ha mandato in onda la serie con David Hasselhoff Pamela Anderson negli anni '90, ha rimasterizzato in HD tutti i 242 episodi (originariamente in 35mm), modificando il formato da 4:3 a 16:9 e sostituendo, con l'assistenza del compositore originale, trecento brani musicali “d'epoca” con successi moderni. Il tutto per rendere Baywatch appetibile alle nuove generazioni.