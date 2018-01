Bad Boys continua in TV: Gabrielle Union protagonista della serie spin-off

Nel Bad Boys del 1995 non c'era, ma nel suo sequel di quasi dieci anni dopo sì, per il ritorno dei Lowrey & Burnett di Will Smith e Martin Lawrence il regista Michael Bay volle Gabrielle Union a interpretare l'agente sotto copertura. E proprio da lei sembra partire oggi il progetto di, undella quale è già stato ordinato dallaLa notizia arriva diversi mesi dopo lo slittamento dei due sequel cinematografici di Bad Boys: il terzo e il quarto capitolo della saga bloccati in fase di pre-produzione e adesso rimandati a data da destinarsi o, più probabilmente, cancellati per sempre.Al network, infatti, sonosu una storia nella quale la Union tornerebbe a interpretare la sua Syd, ormai fuori dalla DEA e alle prese con, la polizia municipale di Los Angeles. Al suo fianco Nancy McKenna, madre lavoratrice che guarda alla libertà della compagna con un certo rimpianto - nonostante le due siano completamente diverse come stile e approccio alla vita - ma che come lei è una professionista di primo piano nel proprio campo.La Union - attualmente impegnata con LeBron James nellosulla vita di David E. Talbert, storico autore televisivo - sarà anche produttore esecutivo dello show, insieme a Brandon Sonnier e Brandon Margolis (il duo di The Blacklist ), anche sceneggiatori, e a Jerry Bruckheimer, produttore degli storici Bad Boys cinematografici e di questa serie tv (in partnership con Sony Pictures Television Studios, Primary Wave Entertainment e 2.0 Entertainment).