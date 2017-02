Arriva Younger, la nuova serie del creatore di Sex and the City in prima visione su FoxLife

È passata da The Good Wife a Gilmore Girls, ma sono i 47 episodi diche ci hanno permesso di conoscere al meglio Sutton Foster . Una serie che finalmente potremo scoprire anchegrazie alla programmazione di'Dietro' il programma una firma di tutto rispetto, quella di, già sceneggiatore, produttore cinematografico e regista statunitense, autore di prodotti di successo come Sex and the City Beverly Hills 90210 e Melrose Place e che dala oggi ha aggiunto anche questa perla al suo curriculum., Younger, conferma la capacità di Star di plasmare l’immaginario di generazioni di adolescenti a colpi di drammi, cuori infranti e triangoli amorosi. In questo caso raccontando la storia di Liza (la vincitrice di 2 Tony Awards, Sutton Foster) una madre quarantenne separata e in cerca di un lavoro. Cercando di dare una svolta alla sua esistenza, la donna decide di ringiovanire il suo look e mentendo sull’età inizia a presentarsi agli altri come una venticinquenne agli inizi della carriera lavorativa. La caparbia Liza trova subito impiego nella casa editrice più importante di New York e inizia una nuova vita in un universo popolato da ragazze avvenenti e disinibite nel folle mondo dell’editoria.Al suo fianco le amiche Kelsey (la popstar Hilary Duff , famosa per la teen-series Lizzie McGuire e in nomination come miglior attrice ai People’s Choice Awards 2017) e Maggie (Debi Mazar, collaboratrice storica di Madonna, ha lavorato con Spike Lee, Woody Allen e Oliver Stone). Inizierà anche una relazione con Josh (Nico Tortorella), 27enne che nella vita fa il tatuatore. Deve solo assicurarsi che nessuno scopra il suo segreto ma, dopotutto, nulla è impossibile a New York. Ma nel cast di Younger troviamo anche Dan Amboyer (ha interpretato l’erede al trono inglese in William & Catherine), definito da People Magazine