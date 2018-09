Anthony Bourdain ricordato alla proiezione finale di Cucine Segrete 

Si è parlato molto di, recentemente, e non per i sei Premi Emmy vinti postumi dal suo. Per fortuna, lasciandoci alle spalle la querelle nata dalle dichiarazioni di Jimmy Bennet e Asia Argento , abbiamo l'occasione di ricordare lo chef scomparso a giugno proprio per il suddetto show, 'Parts Unknown', del quale è stata appena presentata la dodicesima e ultima stagione.È stato molto emozionante per il pubblico della proiezione tenutasi a New York, in quel di Tribeca, sentire di nuovo la voce del sessantaduenne gastronomo e scrittore morto suicida, e soprattutto ascoltare le sue ultime parole in chiusura di programma:"Non avevamo alcuna idea di cosa stesse parlando" ha commentato sorridendo il regista Morgan Fallon, ricordando quei momenti della, nella quale Bourdain stesso aveva voluto sottolineare come al centro dei suoi viaggi ci fossero gli stessi Paesi visitati e le persone incontrate, e non lui., aveva spiegato a Fuller.E per quanto l'intero episodio mostrato, centrato sul, viva di questadi fondo, uno dei suoi momenti più indimenticabili - o che più segnerà gli spettatori - sarà proprio quello in cui il conduttore, ammirando la sconfinata savana davanti a sé, conclude:Un pensiero del quale Chris Collins (produttore insieme a Lydia Tenaglia) chiarisce le origini, spiegando come l'approccio dello chef al suo viaggiare fosse cambiato negli anni: "Per lui, era iniziato come una trovata furba, un 'davvero me lo fanno fare?'. Poi, col tempo, era diventato un lavoro, e poi una professione. Fino a diventare".