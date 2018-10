NOTIZIE

Annuncio shock, Orange Is the New Black chiude con la stagione 7

18.10.2018 - Autore: Marco Triolo









È arrivata l'ora di uscire di prigione: Orange Is the New Black , acclamata serie Netflix, giungerà alla sua conclusione con la stagione 7, la prossima. Il cast ha rivelato la notizia in un video postato su Twitter.

Jenji Kohan, che avrebbe mantenuto il suo ruolo fino alla stagione 7. “Dopo sette stagioni, è tempo di essere scarcerate – ha detto Kohan – Mi mancheranno tutte le dure signore di Litchfield e l'incredibile troupe con cui abbiamo lavorato. Il mio cuore è arancione tendente al nero”.



Orange Is the New Black è stata accolta dalle lodi della critica internazionale e ha incassato parecchie nomination ai Golden Globe e agli Emmy (due dei quali sono stati vinti dall'attrice Uzo Aduba).

La serie è interpretata da Taylor Schilling, Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Laura Prepon, Laverne Cox, Dascha Polanco, Danielle Brooks, Selenis Leyva, Taryn Manning, Yael Stone, Jackie Cruz, Lea DeLaria, Adrienne C. Moore, Elizabeth Rodriguez Michael Harney e Nick Sandow. Kohan l'ha creata, basandola sul romanzo omonimo di Piper Kerman.

La stagione 7 di Orange Is the New Black debutterà su Netflix nel 2019.