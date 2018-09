Andrew Lincoln tornerà a The Walking Dead, ma come regista

Lincoln ha deciso di lasciare la serie per passare più tempo con la sua famiglia: “Ho due bambini piccoli e vivo in un Paese diverso, e diventa sempre più difficile portarli con me a mano a mano che crescono – ha spiegato sempre a Entertainment Weekly lo scorso luglio – Per me era arrivato il momento di tornare a casa”. Certamente, dirigere uno o più episodi della decima stagione non gli prenderà tanto tempo quanto essere sempre presente nel ruolo del protagonista. Ma è comunque indicativo di quanto già gli manchi l'atmosfera del set della serie AMC.