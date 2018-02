Anche M. Night Shyamalan su Apple con una nuova serie thriller

Fox ha appena cancellato la sua Wayward Pines , ma prima di ritrovare M. Night Shyamalan sul grande schermo con il suo annunciato Glass, sequel di Unbreakable e Split , arrivano dalla televisione le ultime notizie sui progetti del regista di origine indiana. Si parla infatti di: unche vedrebbe il regista impegnato come executive producer e alla macchina da presa per il solo Pilot.Ancoradi M. Night Shyamalan e della sua Blinding Edge Pictures, ma di certo al suo fianco ci saranno anche Jason Blumenthal, Todd Black e Steve Tisch della Escape Artists a produrre, mentre(Berlin Station, 24: Legacy, 24: Live Another Day, Inside Men, Hotel Babylon).Finalmente, a quanto pare, si iniziano a vedere gli effetti di quando rivelato dal Wall Street Journal la scorsa estate: lodedicato alla produzione di una decina di contenuti originali con cui sfidare i colossi di Netflix e Amazon. Tra questi anche ildi Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, il, un possibile, unfantascientifico di Ron Moore, ildi Steven Knight e Francis Lawrence e la serie antologicadi Kumail Nanjiana, Emily V. Gordon e Lee Eisenberg sull'immigrazione.