American Horror Story, l'ottava stagione sarà il crossover tra Murder House e Coven

il crossover tra Murder House e Coven, prima e terza stagione della serie. Il creatore L'ottava stagione di American Horror Story porterà finalmente ai fan quello che sognavano da tempo:, prima e terza stagione della serie. Il creatore Ryan Murphy lo ha confermato personalmente su Twitter, scrivendo: “Il crossover tra Coven e Murder House non arriverà l'anno prossimo... perché arriva QUEST'ANNO”. Murphy ha annunciato che a “settembre” vedremo la nuova stagione.

Evan Peters e Era da un po' che questo crossover era nell'aria. Mesi fa Murphy aveva rivelato che la stagione 8 sarebbe stata “una proiezione” del presente ambientata nel “futuro non troppo distante”, ovvero nei prossimi dieci/vent'anni, e che il tema sarebbe stato “diverso da tutto ciò che abbiamo fatto finora”. Si sapeva inoltre che Sarah Paulson Kathy Bates avrebbero guidato il cast dei nuovi episodi.

La Paulson ha interpretato il ruolo di Billie Dean Howard in Murder House e Cordalia Foxx in Coven. Peters è stato Tate Langdon in Murder House e Kyle Spencer in Coven. La Bates, invece, è entrata nel cast della serie antologica proprio nella terza stagione, Coven, nel ruolo di Madame Delphine LaLaurie.

