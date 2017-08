American Horror Story: Lena Dunham sarà la donna che sparò a Andy Warhol

Passo dopo passo continuiamo a scoprire cosa aspettarci dalla settima stagione di, come comunicato di recente . Ma per quanto avessimo anticipato la presenza del Presidente Donald Trump , tra gli argomenti caldi trattati, e di Lena Dunham come protagonista , è lo stesso Ryan Murphy a darein merito…Il creatore dello show ha svelato che ruolo avrà l'attrice, chiamata a interpretare, negando il culto della personalità che circondava Warhol e la sua Factory in quell'epoca". Un, di ieri e di oggi, che si inserisce nel concept di base della nuova annata. "Su quei soggetti capaci di sentire sul proprio dito il vento e vedere i cambiamenti in arrivo, riuscendo a elevarsi e ad acquisire potere", ha aggiunto Murphy spiegando che l'idea di parlare delle Elezioni Presidenziali venne prima della vittoria di Trump su Hillary Clinton.Un cambiamento nell'apertura della stagione in arrivo che non ha finito per spostare il focus generale: non su politica e politici, quanto piuttosto. Che ruoteranno, episodio dopo episodio, intorno alla figura di Kai ( Evan Peters ), interprete tanto diquanto diL'incontro seguito alla proiezione riservata del primo episodio - e riportato da Entertainment Weekly - ha confermato che American Horror Story: Cult inizierà il prossimo 5 settembre. E vedrà la presenza, oltre della Dunham, di(Ally Mayfair-Richards),(sua moglie Ivy),… mentre non ritroveremo Kathy Bates, impegnata nel Disjointed di Netflix