American Horror Story, la stagione 8 sarà ambientata nel futuro

08.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ryan Murphy non è solito divulgare in anticipo informazioni sulle stagioni future di American Horror Story , ma stavolta ha fatto un'eccezione. Parlando con la stampa nel corso del tour invernale della Television Critics Association, Murphy si è sbottonato, dichiarando che la prossima stagione sarà “ambientata nel futuro, ma non il tema”.

Murphy ha poi elaborato ulteriormente, definendo la storia della nuova stagione “una proiezione” del presente ambientata nel “futuro non troppo distante”, ovvero nei prossimi dieci/vent'anni. Tra le precedenti stagioni di American Horror Story ce ne sono alcune ambientate negli anni '50 e '60 – Freak Show e Asylum – e l'ultima, Cult, ha scelto come ambientazione la fine del 2016 dopo le elezioni presidenziali americane. Ma l'ottava sarà la prima a essere completamente ambientata in un periodo futuro (escludiamo, dunque, i vari salti temporali effettuati nelle scorse stagioni per chiudere la storia).

Murphy ha inoltre promesso che il tema sarà come sempre attuale e “diverso da tutto ciò che abbiamo fatto finora”. Sarah Paulson sarà ancora una volta la protagonista della stagione, che dovrebbe andare in onda in autunno 2018. Non si tratterà, comunque, dell'atteso crossover tra Murder House e Coven, che dovrebbe invece avvenire nella stagione 9.

Fonte: The Hollywood Reporter