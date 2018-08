American Horror Story, la reunion del cast di Coven nella prima foto della stagione 8

“Il Coven ritorna”, ha twittato Ryan Murphy. “Che serata emozionante con la leggendaria Stevie Nicks sul set di AHS”.

Dobbiamo aspettarci grandi cose in questa stagione, svolte “apocalittiche”, anche se, come ha spiegato la produttrice esecutiva, il titolo non dovrebbe essere preso alla lettera. “La storia inizia con la fine del mondo, e da lì inizia il nostro mondo”, ha spiegato. Mesi fa Murphy aveva rivelato che la stagione 8 sarebbe stata “una proiezione” del presente ambientata nel “futuro non troppo distante”, ovvero nei prossimi dieci/vent'anni, e che il tema sarebbe stato “diverso da tutto ciò che abbiamo fatto finora”.