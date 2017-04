American Gods, Patriot, The Tick e I Love Dick sono le novità di Amazon Original

Non solo da Netflix arrivano le nuove proposte per i telespettatori. Nel mese di maggio, infatti, ecco tre serie Amazon Original aggiunte al catalogo di Prime Video alle quali gli abbonati di oltre 200 paesi avranno presto accesso ogni settimana. Nuovi episodi di American Gods e le novità The Tick, Patriot e I Love Dick, disponibili? su PrimeVideo.com.Il 5 maggio, gli iscritti Amazon Prime Video potranno guardare la serie Amazon Original Patriot su Amazon Prime Video. La serie racconta la complicata vita dell'agente segreto John Tavner (la nuova promessa australiana Michael Dorman, Wonderland). L’incarico assegnatogli è quello di prevenire l’armamento nucleare dell'Iran, e ciò include la richiesta di rinunciare a tutte le reti di sicurezza e assumere una pericolosa "copertura non ufficiale" - quella di un impiegato a medio livello presso un'impresa di tubazioni industriali del Midwest. Un incontro con il PTSD, l'incompetenza del governo federale e la complessità di tenere un lavoro quotidiano nell’impresa causano un crescere di fallimenti che mettono a repentaglio la missione di Tavner.Gli aspetti meno conosciuti e meno glamour della vita dell’agente segreto sono al centro delle situazioni, anche sgradevoli e complicate, che si sviluppano nella serie e tra i protagonisti: Terry O’Quinn (Lost) che interpreta Tom Tavner, padre di John e direttore del dipartimento di Intelligence a cui appartiene, Michael Chernus (Orange is the New Black), il fratello più grande Edward Tavner, giovane deputato Texano, Kathleen Munroe (Call Me Fitz), nei panni di Alice, la moglie di John, Aliette Opheim (Sandor slash Ida) come Agathe, una giovane e brillante detective della omicidi lussemburghese che incrocia la strada di John, e Kurtwood Smith (That 70s Show) che interpreta Mr. Claret, il nuovo capo pignolo di John presso l’impresa di tubazioni. Patriot è scritto e diretto da Steve Conrad (The Secret Life of Walter Mitty, The Weather Man), di cui è anche produttore esecutivo con James Parriott (Grey’s Anatomy), Glenn Ficarra (Crazy Stupid Love, Focus), John Requa (Crazy Stupid Love, Focus), Charlie Gogolak (Focus) e Gil Bellows (Temple Grandin).Il 1° Maggio, American Gods, basato sl premiato romanzo di Neil Gaiman, sarà disponibile su Amazon Prime Video. I protagonisti di American Gods sono Ricky Whittle che interpreta Shadow Moon, Ian McShane nei panni di Mr. Wednesday ed Emily Browning è la moglie di Shadow, Laura Moon. Quando Shadow Moon esce di prigione, incontra il misterioso Mr. Wednesday e comincia una tempesta che cambierà tutto il corso della sua vita. Sconvolto dalla morte recente della moglie, e assunto da Mr. Wednesday come guardia del corpo, Shadow si ritrova al centro di un mondo che fa fatica a comprendere – un mondo nascosto dove il magico è reale, dove gli Antichi Dei temono sia l’oblio sia la crescente potenza dei Nuovi Dei. Mr. Wednesday cerca di creare la coalizione degli Antichi Dei per difendere la loro esistenza in questa nuova America, e riconquistare il potere perduto.Il 12 maggio, I Love Dick arriverà globalmente su Amazon Prime Video. Adattamento di un classico cult della letteratura, I Love Dick, che è stato definito da Emily Gould del Guardian come “Il libro più importante dell’ultimo secolo che riguarda il rapporto tra uomini e donne”, narra le vicende di una vivace comunità letteraria a Marfa, in Texas. Chris (Kathryn Hahn, Transparent) e Sylvere (Griffin Dunne, Dallas Buyers Club) si trasferiscono a Marfa, poiché a Sylvere è stata offerta una borsa di ricerca per concludere un libro sull’olocausto che stava scrivendo. Qui la coppia incontra Dick, (Kevin Bacon, The Following), che deride il loro immaginario e stravolge i loro ideali di amore e monogamia. Questa serie va alla scoperta della visione femminile delle cose e di come appaiono amore e desiderio per le donne. I Love Dick riporta l’evoluzione del rapporto di una coppia sposata, la rinascita di un artista, e la deificazione dello scrittore di nome Dick. La serie è stata prodotta da Jill Soloway (Transparent), Andrea Sperling (Transparent), and Sarah Gubbins (Ten Aker Wood). L’episodio pilota è stato diretto da Soloway e scritto da Gubbins.Arriverà il 25 Agosto 2017 su Prime Video l'attesa versione Live-Action della serie animata Fox del 2001, ispirata al personaggio dei fumetti creato da Ben Edlund nel 1986 per la catena di negozi New England Comics di Boston. Nove episodi nei quali troveremo Jackie Earle Haley nel ruolo di 'The Terror' a muoversi in un mondo dove i supereroi sono realtà da vari decenni. Protagonista sarà il contabile, senza poteri, che si accorge che la propria città è dominata da un super cattivo. Nella sua ricerca per portare a galla la verità egli entra in contatto con uno strano supereroe dal colore blu…