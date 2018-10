Amazon Studios, dall'accordo in esclusiva con Neil Gaiman alle nuove serie fantasy

L'annuncio arriva dagli stessi Amazon Studios, entusiasti di aver finalizzato l'accordo con, già autore dell’attesissima serie(ispirata al romanzo del 1990) per Amazon Prime Video e vincitore del premio letterario Hugo per American Gods , che lavorerà in esclusiva con gli Studios per la creazione di serie televisive che saranno rese disponibili a livello globale su Amazon Prime Video in più di 200 paesi e territori.sono state le parole di Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. -- sostiene. -Accreditato come uno degli autori di fumetti moderni,il cui lavoro - tra cui prosa, poesia, film, giornalismo, fumetti, testi di canzoni e dramma - attraversa generi e raggiunge il pubblico di tutte le età.Dopo gli inizi come giornalista e biografo, Gaiman si è dedicato alla graphic novel, la prima di molte collaborazioni con l’artista Dave McKean, che ha portato alla pubblicazione digrazie a DC Comics, e Sandman , il primo fumetto ad avere mai ricevuto un premio letterario. Il suo Coraline è stato adattato a musical da Stephin Merritt ed è stato l’ispirazione per il film di animazione diretto da Henry Selick che si è assicurato un BAFTA come miglior film di animazione (e ha ricevuto una nomination agli Oscar), mentre il suoè già in fase di adattamento per un film. Autore del copione originale per la serie televisiva BBCe del primo lungometraggio di Dave McKean, Mirrormask , per la Jim Henson Company, olter alla sceneggiatura didi Robert Zemeckis, il britannico ha prodotto, il film di Matthew Vaughn basato sul suo libro, e scritto e diretto due film:e per Sky Television'sMa oltre a ciò, gli Amazon Studios hanno annunciano anche la serie action-fantasy, basata sul romanzo bestseller di Robert Jordan che ha venduto più di 90 milioni di copie in tutto il mondo e ambientata in un mondo epico in cui esiste la- ha affermato Sharon Tal Yguado, Head of Event Series, Amazon Originals. -- ha detto Chris Parnell, Co-President di SPT. -La storia segue Moiraine, membro di, dal momento in cui si avventura in un viaggio nel mondo con cinque ragazzi e ragazze. Moiraine è molto interessata a questi ragazzi perché è convinta che uno di loro sia la reincarnazione di un essere molto potente, le cui profezie si dice che possano o salvare o distruggere l’umanità. La serie attinge a numerosi elementi della filosofia europea e asiatica, di cui il più riconoscibile è la concezione ciclica del tempo tipiche del buddismo e dell’induismo.Judkins ha aggiunto: