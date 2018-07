Amazon Prime Video, ecco cosa vedere a luglio

Vedere le nostre serie preferite è diventato molto più facile nell'era dello streaming. Oggi, l'arrivo dell'estate non è più la morte della serialità come un tempo, quando il clima vacanziero spingeva il pubblico fuori di casa e lontano dalla portata della TV. Oggi è possibile portare con sé un computer portatile o un tablet e godersi le serie o i film in streaming ovunque, a patto di avere una buona connessione wireless. Ecco dunque le novità, tra film e serie, che potrete vedere su Amazon Prime Video questo mese.

Restiamo in tema culinario con questa docu-serie che debutterà in esclusiva su Prime Video il 27 luglio. La serie segue la prima chef donna al seguito del team Orica-Scott durante la rinomata corsa ciclistica del Tour de France nell’edizione del 2017. Stiamo parlando di, responsabile del menù studiato ad hoc per il team ciclistico, bilanciato e super nutriente per garantire agli atleti la giusta dose di energie per affrontare i 3540 km della corsa. La Grant, conosciuta come la regina del Performance Cooking, mostrerà, oltre al tour e a un viaggio nel panorama culinario francese, ciò che ci vuole per gareggiare ai limiti della resistenza umana per ben ventuno giorni. La data di distribuzione coincide con la pubblicazione del libro di ricette omonimo della Grant.