Amazon Prime Video, ecco cosa vedere a giugno

Il ritorno di Goliath, gli All Blacks neozelandesi, la dark comedy Dietland e la nuova serie Marvel sono le novità della piattaforma on demand

Amazon Prime Video ci presenta in streaming a partire da giugno.



Ve li presentiamo partendo dal grande ritorno di Billy Bob Thornton nella seconda stagione di Goliath, disponibile a partire da venerdì 15 giugno. L'attore torna nei panni dell'avvocato Billy McBride ancora una volta coinvolto controvoglia nel mondo della legge quando il figlio sedicenne di un suo amico viene arrestato con l’accusa di duplice omicidio.Più indagherà sul caso, più si ritroverà all'interno di un disegno dove droga, affari immobiliari e politica si mescolano nei sobborghi malfamati di Los Angeles.



All or Nothing: New Zealand All Blacks arriverà venerdì 1 Giugno ed è l’ultima novità tra gli show del brand di Amazon Prime Video All or Nothing, che raggruppa tutte le docu-serie dedicate allo sport. La stagione, composta da sei episodi, è narrata da Taika Waititi (regista di Thor: Ragnarok) e segue la squadra degli All Blacks, una delle più forti nella storia del rugby. Per la prima volta in assoluto, i giocatori permettono alle telecamere di seguirli mentre affrontano i British & Irish Lions in uno scontro finale che si verifica solo una volta ogni dodici anni e di accompagnarli durante il campionato di rugby del 2017. La serie fornisce un accesso esclusivo ad una delle squadre più forti del pianeta, durante una delle stagioni più chiacchierate e impegnative.





La nuova serie dark comedy Dietland sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 5 Giugno, ad un solo giorno di distanza dal lancio in USA. Nel cast ci sono Joy Nash nei panni di Plum Kettle, e Julianna Margulies nel ruolo di Kitty Montgomery. Tratta dall’omonimo best seller di Sarai Walker, la serie segue il percorso di Plum alla scoperta di sé stessa e alle prese con tanti piccoli problemi delle donne di oggi: una società maschilista, la misoginia, la “rape culture” e standard di bellezza davvero improbabili. I dieci episodi seguono la vita di Plum, ghost-writer per una delle riviste di moda più importanti di New York, mentre affronta il difficile rapporto con la sua immagine e il suo duro percorso per arrivare ad accettarsi.





L'attesissima serie Marvel’s Cloak & Dagger racconta la storia di due adolescenti di origini molto diverse: Tandy Bowen (l'attrice Olivia Holt) e Tyrone Johnson (l'attore Aubrey Joseph), protagonisti che si rendono conto di avere alcuni superpoteri misteriosamente connessi tra loro. Tandy può creare lame di luce e Tyrone ha l’abilità di aprire varchi all’interno della dimensione oscura. Presto comprendono che i loro superpoteri funzionano meglio quando uniscono le forze. La serie in dieci episodi sarà disponibile su Prime Video dall'8 giugno, il giorno dopo la messa in onda negli Stati Uniti.