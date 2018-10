Amazon chiama Blake Lively per una nuova serie glamour

Blake Lively è molto impegnata al cinema, da quando Gossip Girl ha chiuso i battenti. La sua carriera si sta muovendo in più generi, dal melodramma romantico () al thriller (), fino alla commedia (il prossimo). Presto la vedremo, inoltre, nel film di vendetta, diretto da Reed Morano, una dei registi della serie The Handmaid's Tale. Il film sarà incentrato su una donna che cerca di rintracciare le persone responsabili di aver orchestrato un incidente aereo in cui ha perso la sua famiglia.