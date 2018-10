Alice, la Fox conferma il reboot firmato Diablo Cody

Sentivate la mancanza di un nuovo reboot televisivo di una delle serie cult degli anni '80? Eccovi accontentati. La Fox, infatti, ha appena concesso la fatidica 'Luce Verde' al Pilot di una sitcom basata sulla seriedella CBS, ispirata al film Alice non abita più qui di Martin Scorsese del 1974. Una creatura che nasce sotto l'egida degli sceneggiatori/produttori Diablo Cody (One Mississippi), Liz Astrof (2 Broke Girls) e la stessa Warner Bros. TV che produceva l'originale.La notizia arriva dalla sempre affidabile Deadline, che dà pertra il 31 agosto 1976 ed il 2 luglio 1985 per 202 episodi. Non più vedova, oggi la protagonista dovrebbe essere una donna decisa a farsi valere dopo anni di tradimenti e a lasciare il marito per attraversare il Paese in automobile con il figlio adolescente Tommy fino in Arizona. Qui, da cameriera di un ristorante, inizia la sua nuova vita legandosi sempre più ai suoi colleghi, la sua nuova famiglia.Se sul grande schermo, il ruolo era stato affidato a Ellen Burstyn (che vinse l'Oscar come Miglior Attrice Protagonista), per poi passare a Linda Lavin nella serie premiata con otto Golden Globe (ma l'attrice ebbe ben cinque nomination agli Emmy televisivi), ancora non si hanno indiscrezioni su quali potrebbero essere gli interpreti di questa nuova versione di quella che fu, poco abituata a vedere una donna sola rifarsi una vita, e come cantante, nei panni della star di una sitcom.