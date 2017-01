Al via The Seventies, la nuova serie prodotta da Tom Hanks

Dopo i dieci episodi della miniserie CNN di genere documentaristico- prodotta da- continua lo straordinario racconto di un decennio controverso con gli otto di(alle 21.15)., avevano dichiarato i tre, che per il mercato statunitense hanno già presentato anche il sucessivo(in sette parti) e ricevuto la luce verde, attesa per la primavera del 2017 e divisa in otto capitoli, tematici più che cronologici (girati nelle scorse settimane anche in quel di NY e nei quali ritroveremo anche i fatti di Columbine, Oklahoma City, Ruby Ridge, Waco, Unabomber, ecc.).. Così i tre produttori spiegano la nascita della serie in arrivo,: un percorso tra le tanteda descrivere, attraversato da guerre, terrorismo, crisi energetica, e sconvolto da una rivoluzione che ha rinnovato drasticamente il linguaggio televisivo, la musica, i costumi sessuali.La serie restituisce un ritratto vibrante di quegli anni; materiali di archivio, interviste a storici, giornalisti, musicisti, volti della tv, insieme ricostruiscono il clima drammatico e fecondo di quel tempo attraverso otto episodi:è negli anni '70 che nasce la tv come la conosciamo oggi; si diffondono nuovi format, un linguaggio sperimentale e nuovi network quali ESPN e HBO portano alla ribalta volti che hanno fatto la storia della tv, anche in Italia: MASH, The Jeffersons, Mary, Tyler Moore.: il 1972 si apre con lo storico viaggio di Nixon nella Cina Comunista e si chiude con il suo trionfo elettorale sul senatore George Mc Govern; ma è anche l'anno del Watergate, lo scandalo legato ad intercettazioni illegali effettuate nel Comitato democratico e che vide coinvolto lo stesso presidente, costretto, due anni dopo, alle dimissioni.: questo episodio chiude idealmente quello della serie Sixties dedicato alla guerra in Vietnam. Nei primi anni del decennio si concentrano molti degli eventi più drammatici di quel conflitto: l'incursione in Cambogia, l'uccisione di quattro studenti nella Kent State University, il massacro di My Lai, il ritiro delle truppe americane.: esplode la musica pop con una ricchezza di voci mai sperimentata. Ma è anche il momento della disco e del punk. Eagles, David Bowie, Bruce Springsteen e molti altri irrompono nel panorama musicale.: l’America si trova ad affrontare la crisi energetica, la questione ambientale e questioni politiche e diplomatiche internazionali sempre più complesse in Iran e Afghanistan.'Il terrore nel mondo'; è degli anni ‘70la nascita del terrorismo come lo conosciamo oggi. Gruppi e brigate quali l'IRA dominano in quegli anni seminando il terrore con rapimenti, attentati, dirottamenti…: la rivoluzione sessuale abbatte definitivamente i confini morali: sesso prematrimoniale, pornografia, omosessualità, ridefinizione dei ruoli di coppia cambiano la vita quotidiana americana.: la strage ordita dalla band Charles Manson è rappresentativa di una ondata di crimini violenti, a volte spettacolari, che investe l'America in quegli anni e colpiscono i media e l’opinione pubblica.