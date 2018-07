Agosto, cinque serie da vedere in televisione

Più dei consigli cinematografici, a seguirvi - e servirvi - durante l'estate saranno sicuramente le segnalazioni diche siano. Produzioni che potreste scoprire nelle ore più calde delle vostre vacanze o con le quali sollazzarvi in casa vostra, in alternativa all'aria condizionata delle molte sale cittadine. E che non si fermano certamente a quelle già presentate tra le novità dei vari canali di streaming, da Amazon Prime Video Rakuten TV . E mentre l'inizio delle vicende del chirurgo autistico con la Sindrome del savant di- interpretato da Freddie Highmore (Bates Motel) - sono state anticipate allo scorso luglio, su Rai 1, grandi ritorni e interessanti evoluzioni spuntano dalle cinque che abbiamo scelto di evidenziare, come consiglio per i meno decisi…Dopo il passaggio italiano su Premium Stories, arriva 'free' sull'ultimo nato dei canali mediaset. Una stagione unica, composta di otto episodi (da vedere tutti di seguito, uno al giorno), nei quali si esplorano le reazioni di due famiglie allargate alche segue lo schiaffo dato da Harry al figlio di due suoi amici… In molti casi, impreviste. Da non perdere anche per il cast, che annovera tra gli altri Peter Sarsgaard, Uma Thurman, Zachary Quinto, Melissa George, Thandie Newton, Brian Cox, Thomas Sadoski.Direttamente da Syfy, il tanto atteso. Le sue origini, quelle della sua famiglia, ostracizzata sullo stesso pianeta dal quale il piccolo Kal-el fuggi molti anni dopo. In questo caso è Seg-El, suo nonno, il protagonista, obbligato a riabilitare il suo nome e salvare i propri cari dal caos.Già cancellata - purtroppo - nonostante si parlasse di un prolungamento dei 13 episodi previsti, la serie creata da Kyle Jarrow per CBS Television Studios e Warner Bros. Television è una delle poche produzioni belliche a disposizione per gli appassionati del genere. Inizialmente trasmessa su The CW, è interpretata da Matt Barr (Parkland) e Christina Ochoa (Blood Drive), tra le prime elicotteriste della squadrigliache, insieme al suo capitano, sopravvive a una spedizione… della quale non si sa molto. E il cui segreto i due sembrano intenzionati a proteggere, soprattutto quando si scopre che un loro compagno è stato rapito ed è ancora vivo.Un'altra produzione The CW, nella quale l'attrice e cantante Lucy Hale (da poco vista in Obbligo o verità ) interpreta la Stella Abbott protagonista, una donna che ha vissuto gli ultimi 8 anni della sua vita pensando di avere un tumore incurabile allo stadio terminale e che miracolosamente guarisce, trovandosi così a dover convivere con le scelte - anche impulsive - fatte in precedenza.Mentre si avvia a conclusione laspin-off di The Closer (Crime, dal 6 agosto), un altra interessante 'costola' farà felici gli appassionati di legal thriller: quei The Menendez Murders parte del franchise di Law & Order che raccontano - nei dettagli ed esplorando il contesto in cui ci si muove - il caso dei fratelli parricidi Joseph Lyle ed Erik Galen Menendez. Un'ossessione statunitense che si appresta a conquistare anche il nostro pubblico.