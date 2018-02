Addio Wayward Pines, FOX cancella la serie creata da M. Night Shyamalan

Il network FOX stacca la spina a Wayward Pines , la serie creata da M. Night Shyamalan e vissuta per due stagioni. La notizia della cancellazione arriva due anni dopo la messa in onda della seconda stagione. Inizialmente i produttori di FOX avevano considerato di mettere in cantiere nuovi episodi della serie: "M. Night Shyamalan ci ha rivelato alcuni suoi piani per un'eventuale terza stagione (...) Ne parleremo" - aveva detto, presidente FOX, la scorsa estate.