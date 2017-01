Addio Mary Tyler Moore, l'icona della TV aveva 80 anni

NOTIZIE

26.01.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Mary Tyler Moore, icona della TV statunitense, amatissima per il suo ruolo nella sit-com The Dick Van Dyke Show, è morta in un ospedale di Greenwhich nel Connectitut, dove era stata ricoverata in seguito a una polmonite. Aveva 80 anni.



A dare la notizia è stato il suo publicist: "E' morta circondata da amici e dal marito con cui è stata sposata per trentatre anni, il Dr. S. Robert Levine - si legge nel comunicato - E' stata un'attrice e una produttrice meravigliosa e ha supportato con entusiasmo la fondazione per la ricerca contro il diabete che colpisce i giovani. Mary sarà sempre ricordata come una visionaria che non ha mai avuto paura e che ha cambiato il mondo con il suo sorriso".



La Moore ha cambiato l'immagine delle donne in TV e lo ha fatto interpretando due ruoli rimasti nella memoria. Il primo è stato quello della sexy Laura Petrie nel Dick Van Dyke Show dal 1961 al 1966. Il suo personaggio era la moglie del protagonista: la coppia dormiva in letti separati e ciononostante riusciva ad avere una vita matrimoniale romantica. Quattro anni dopo, nel 1970, ha interpretato Mary Richards, donna single in carriera, protagonista della sitcom The Mary Tyler Moore Show: un personaggio che ha portavo in vita per 168 episodi. Grazie ai due show la Moore ha vinto ben cinque Emmy Awards tra il 1966 e il 1976. Ne ha vinto un altro nel 1993 per lo special televisivo Stolen Babies.



Nata a Brooklyn il 29 dicembre 1936, la Moore si è trasferita a Los Angeles quando aveva otto anni. A 17 ha iniziato a lavorare come attrice in alcuni spot pubblicitari. Era il 1961 quando è entrata nel Dick Van Dyke Show. E' stata attrice di teatro a Broadway e ha anche recitato al cinema, dove ha ottenuto una nomination all'Oscar per il suo lavoro in Gente comune : nel film di Robert Redford la vedevamo nei panni di una madre che aveva perso il suo figlio preferito. Sfiorò la statuetta dell'Academy ma portò a casa un Golden Globe per quel ruolo. Un mese dopo l'uscita del film, l'attrice ha perso veramente il figlio Richard, rimasto ucciso da un colpo di arma da fuoco esploso mentre lui stesso stava maneggiando una pistola. Il ragazzo aveva 24 anni.



La Moore è stata anche una scrittrice che non ha avuto paura di parlare dei suoi demoni: la sua biografia uscita nel 1995, intitolata After All, parlava anche degli anni in cui era stata un'alcolista. Il successivo libro intitolato Growing Up Again: Life, Loves and Oh Yeah Diabetes esplorava la malattia che l'aveva colpita quando era ancora una ventenne.