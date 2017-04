Addio Bates Motel: chi è morto nel gran finale della serie? 

I realizzatori dello show hanno definito il finale "agrodolce". La critica invece si è divisa: qualcuno ha usato termini come "brillante", altri invece hanno scritto di un finale "pasticciato". Detto ciò, Bates Motel è riuscito comunque - con tanto coraggio e altrettanta follia - a sopravvivere al confronto inevitabile con Psyco . Se il capolavoro horror di Hitchcock poteva soltanto schiacciarlo, la serie ha sempre e comunque provato a sviluppare temi e dinamiche interessanti. Spesso con scarsi risultati, qualche volta invece con idee brillanti e performance attoriali molto valide. Per questo è diventata un vero"Non sono ancora in grado di accettare che sia tutto finito - ha affermato Highmore - In un certo senso è un lieto fine. Norman torna insieme alla persona che ama più di tutte. Se Bates Motel ha raccontato la storia d'amore tra Norma e Norman, allora questo è un finale felice. Perché sono tornati insieme. Non potevano farlo nella vita, quindi lo hanno fatto nella morte. E questo viene confermato dal fatto che Norman ringrazia Dylan per averlo ucciso".