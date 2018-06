Addio ad Anthony Bourdain, il celebre chef e compagno di Asia Argento morto suicida

NOTIZIE

08.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Anthony Bourdain, celebre chef e presentatore televisivo di trasmissioni culinarie, è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo a Strasburgo, dove stava filmando un episodio della sua trasmissione CNN Parts Unknown. Bourdain, 61 anni, si è tolto la vita, apparentemente, impiccandosi.

“È con estrema tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain – ha riferito la rete in un comunicato – Il suo amore per l'avventura, le nuove amicizie, il buon cibo e le sue eccezionali storie dal mondo ne facevano un narratore unico. I suoi talenti non smettevano mai di sorprenderci e ci mancherà moltissimo”.

Bourdain, di recente, aveva iniziato a frequentare Asia Argento , conosciuta mentre registrava una puntata del suo programma a Roma. Si era anche impegnato a lottare contro le molestie sessuali nei ristoranti, appoggiando la sua partner nelle accuse contro Harvey Weinstein . Bourdain aveva inoltre puntato il dito contro Quentin Tarantino , definendolo un “complice” di Weinstein.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo era iniziata grazie al successo del libro “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly”, pubblicato nel 2000. Poco dopo aveva iniziato a presentare la trasmissione A Cook's Tour su Food Network, poi era stata la volta di Anthony Bourdain: No Reservations su Travel Channel e, infine, era arrivato il successo enorme di Anthony Bourdain: Parts Unknown, dal 2013 programma di punta della CNN.