Addio a Scott Wilson, Hershel di The Walking Dead

NOTIZIE

07.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Wilson e Sonequa Martin-Green sarebbero apparsi nella nona stagione della serie (evidentemente in un flashback o una visione di Rick, esattamente Scott Wilson , veterano attore di cinema e televisione noto per il ruolo di Hershel Greene in The Walking Dead , è scomparso a 76 anni dopo una battaglia contro il cancro. La notizia è giunta poco dopo che, al panel del New York Comic Con dedicato a The Walking Dead, AMC aveva dato la notizia che(evidentemente in un flashback o una visione di Rick, esattamente come lo Shane di Jon Bernthal ).

Wilson era originario di Atlanta, la città dove viene girata la serie. Nato il 29 marzo 1942, lasciò il college per raggiungere Los Angeles (facendo l'autostop) e iniziare una carriera d'attore. Nel 1967 apparve in due film di alto profilo, La calda notte dell'ispettore Tibbs e A sangue freddo (tratto da Truman Capote). Ha interpretato inoltre Il grande Gatsby, La nona configurazione, Uomini veri, Dead Man Walking, L'ultimo Samurai, Monster, Soldato Jane, Pearl Harbor e Hostiles - Ostili.

Nel ruolo di Hershel, è apparso nella seconda, terza e quarta stagione di The Walking Dead, prima che il personaggio venisse ucciso dal Governatore. “Scott sarà sempre ricordato come un grande attore, e ci sentiamo tutti fortunati per averlo conosciuto come una persona persino migliore”, si legge nel comunicato di AMC. “Come Scott nelle nostre vite, Hershel era un personaggio le cui azioni continuano ad avere influenza sulle scelte dei nostri personaggi ancora oggi”.

Fonte: Variety