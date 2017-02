Addio a Richard Hatch: la star di Battlestar Galactica ci lascia a 71 anni

, star dell'originalee del suo ormai classico reboot degli anni 2000 , è scomparso martedì dopo una battaglia con il cancro al pancreas. Aveva 71 anni.L'attore era un veterano della televisione americana, avendo anche recitato in, oltre che nella quinta e ultima stagione de Le strade di San Francisco . In essa, rimpiazzò Michael Douglas , il cui personaggio Steve Keller aveva lasciato la polizia per diventare professore di criminologia. “Fu difficile – ricordava Hatch - perché Michael Douglas era come un figlio per Karl Malden, che era rispettoso nei miei confronti, ma mai affettuoso come Lorne Greene in Battlestar Galactica. Anche alla mia ragazza dell'epoca piaceva Michael Douglas e mancava Steve Keller”.In Battlestar Galactica (o, titolo italiano della serie originale del 1978), Hatch interpretò il pilota dalla testa calda Apollo, ruolo che gli fruttò una nomination ai Golden Globe. Nel reboot invece diede il volto a Tom Zarek, un leader politico rivoluzionario che si muoveva sullo sfondo della guerra tra umani e Cylon, la razza cibernetica che si era ribellata ai propri creatori. Hatch era rimasto un grande fan della saga e ne aveva scritto tre romanzi sequel, oltre ad aver prodotto il trailer di un progettato seguito televisivo,, che non si fece mai. Ma fu ben lieto di accettare l'offerta died entrare nel cast del reboot: “Quando incontri qualcuno con una visione precisa, devi dargli l'opportunità di mostrare cosa può fare”, disse Hatch di Moore. Che ora lo compiange su Twitter: “Richard Hatch era un uomo buono, gentile e un grande professionista. La sua morte è un duro colpo per la famiglia di BSG”.Fonte: The Hollywood Reporter