Addio a Neil Fingleton, gigante in Game of Thrones e uomo più alto in Europa

, ex giocatore di basket noto ai fan di Game of Thrones per aver interpretato il gigante Mag il Possente, è morto a soli 36 anni per un problema cardiaco. Fingleton era noto anche per essere l'uomo più alto del Regno Unito e dell'Unione Europea e, prima di entrare nel mondo del cinema e della TV, aveva giocato a basket un po' in tutto il mondo, prima nella NBA e poi in Spagna, Cina, Italia, Grecia e Inghilterra. Fingleton era alto 2 metri e 34 centimetri. La sua altezza record era stata confermata dal libro dei Guinness nell'estate del 2007: Fingleton aveva ereditato il record da, altro attore e giocatore di basket alto 229 centimetri.