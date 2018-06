Addio a Alan O'Neill, l'attore di Sons of Anarchy è morto a 47 anni

, attore irlandese celebre per aver interpretatonella serie Sons of Anarchy . Aveva solo 47 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato dalla fidanzata all'ingresso del suo appartamento a Los Angeles. La causa della morte non è ancora stata rivelata: a quanto pare l'attore soffriva di problemi di cuore (una malattia cronica) e ciononostante era un fumatore accanito e beveva molto. La polizia ha escluso che si sia trattato di un delitto."Alan era un grande attore, una gran brava persona e tutti quelli che lo conoscevano gli volevano bene" - ha detto il suo agente,in una mail inviata a Hollywood Reporter.