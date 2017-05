Abby Lee Miller, la star del reality Dance Moms, condannata a un anno di carcere 

NOTIZIE

Dance Moms, Abby Lee Miller, star di Dance Moms reality show sul mondo della danza infantile di Lifetime, è stata condannata a un anno di carcere per bancarotta fraudolenta. La star sconterà un anno e un giorno di carcere presso una prigione federale in via di condanna definitiva. Lo ha deciso la corte federale di Pittsburgh.



Nell'ottobre 2015 la coreografa fu accusata di aver nascosto un fatturato di circa 775,000 dollari provenienti dall'ingaggio nella serie Dance Moms e dal suo spinoff attraverso la sua società, la Abby’s Ultimate Dance Competition, dopo averne dichiarato il fallimento secondo quanto previsto dala legge Chapter 11. La star avrebbe nascosto diverse somme di denaro in conti esteri tra il 2012 e il 2013.



Inoltre la star 50enne avrebbe portato illegalmente circa 120.000 dollari fuori dagli Stati Uniti senza dichiararlo con la collaborazione di alcuni amici che avrebbero nascosto e portato le somme all'estero in diversi viaggi.



Nonostante i dissesti finanziari, nel periodo antecedente alla condanna la Miller è stata in giro a promuovere la settima stagione di Dance Moms viaggiando per circa nove giorni in Gran Bretagna. A ricostruirlo è il magazine PEOPLE.



La Miller in questi mesi ha rilasciato diverse dichiarazioni sul processo in corso. Solo lo scorso aprile dichiarava al magazine PEOPLE: "Ho fatto degli errori. Mi sono fidata di persone sbagliate. Ora devo prendermi la responsabilità di queste azioni. Devo incassare la giusta punizione".

Quando, sempre durante la stessa intervista le è stato chiesto come avrebbe reagito alla possibilità di finire in carcere, la Miller ha replicato: "Avrei paura di essere abusata mentalmente o di essere stuprata. Devo rimanere occupata. Se ci penso piango tutto il giorno".



La Miller non ritornerà quindi nell'ottava stagione dello show.