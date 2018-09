Aaron Paul da Breaking Bad a Westworld stagione 3

Creata daa partire dal film Il mondo dei robot di, Westworld vedrà un radicale sconvolgimento della sua struttura nella terza stagione, in seguito al finale della seconda. “Ciò che è coinvolgente e accattivante di questi personaggi è che non sono umani – hanno detto gli autori – Come abbiamo spiegato nella serie, gli umani sono legati agli stessi loop dei residenti, a volte anche a loop più piccoli. Non sarebbe possibile per degli umani resistere e sopravvivere alla storia che stiamo raccontando. I residenti hanno una versione diversa della mortalità, una prospettiva diversa. Chiaramente Dolores, come ha spiegato, ha una visuale a lungo termine più estesa, una più ampia serie di obbiettivi. Sono esistenziali, attraversano eoni. È un livello di storia affascinante da affrontare”.