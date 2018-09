A ottobre su Infinity Wonder Woman e gli adolescenti di Succede

Dovremmo, ma è impossibile abituarsi alla una, che ogni mesepropone ai propri abbonati. Un'offerta che anche a ottobre ci permetterà di affrontare al meglio il mese e l'autunno, e che avrà sicuramente in Julieta di Pedro Almodovar, The Conjuring, Wonder Woman alcuni dei suoi punti di forza…, però, il film da non perdere su Infinity Premiere sarà Succede, il film di Francesca Mazzoleni tratto dall’omonimo romanzo di Sofia Viscardi . Un teen movie che racconta la vita di Meg, una sedicenne che divide le sue giornate con i suoi migliori amici, Tom e Olly. Un viaggio alla scoperta di se stessi, dell’amore e dell’amicizia, e di come tutto sia in evoluzione negli anni più belli e tormentati che segnano il passaggio all’età adulta.sempre su Infinity Premiere sarà disponibileil film con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson, remake cinematografico del celebre ed omonimo videogame degli anni ’80. Affiancato anche da Jeffrey Dean Morgan il film è diretto da Brad Peyton e vedrà The Rock cercare di salvare il mondo da una minaccia che ha trasformato tre animali in furie dalla stazza inaudita.arriverà Game Night - Indovina chi muore stasera? , con Rachel McAdams e Jason Bateman. Nel quale una coppia unita non solo dall’amore reciproco, ma anche da quello per i giochi, siano essi da tavolo, trivia o di ruolo, ha l'abitudine di incontrarsi una volta a settimana con i propri amici per mantenere viva la tradizione. Tutto tranquillo fino a quando una serata di divertimenti si trasformerà in un gioco in cui i partecipanti dovranno risolvere un misterioso delitto.Ma ce ne sarà anche per i fan dell'horror,, diretto dal Christopher Landon già autore di, che vede una studentessa del college rivivere incessantemente il giorno della sua morte. L’unico modo che ha per sopravvivere è trovare da sola il suo assassino.su Infinity sarà disponibileil film con protagonista Francesco Mandelli nei panni di Andrea, un ragazzo timido e impacciato, che deve fare da babysitter ai figli del suo capo il giorno del suo compleanno. Gli amici del ragazzo gli organizzano una festa a sorpresa, ma la vera sorpresa sarà per il capo, che tornerà il giorno seguente trovando la casa sottosopra.La prima supereroina dell’universo DC arrivacon il suo film stand alone: Wonder Woman . Dalle origini nell’isola delle amazzoni fino al suo arrivo burrascoso nel mondo moderno, scosso dalla prima guerra mondiale, Diana Prince troverà il suo posto nel mondo e gli uomini troveranno un posto speciale nel suo cuore.sarà disponibilecon Naomi Watts e Jacob Tremblay, madre e figlio nel film. Lei lavora in una tavola calda e a prendersi cura di tutti è il figlio più grande, Henry (Jaeden Lieberher) di soli undici anni. Per salvare la vicina di casa da un terribile segreto Henry escogiterà uno strabiliante piano, al centro di cui si ritroverà sua madre Susan.sarà disponibile, sequel dell’acclamato horror, diretto da James Wan e interpretato da Vera Farmiga e Patrick Wilson. I coniugi Warren sono investigatori del paranormale e tornano a risolvere un terrificante caso che li vede coinvolti dopo quello di Amityville a Long Island. Arrivati a Londra per una pausa, si ritrovano invece davanti una nuova entità demoniaca nel quartiere di Enfield, uno dei più famosi della capitale inglese.Pedro Almodóvar e il suo Julieta arriverannosu Infinity. Julieta, nel pieno dei suoi cinquantadue anni scrive alla figlia tutto quello che non le ha potuto dire nel corso degli ultimi trent’anni. Appena diciottenne Antia ha lasciato la madre e lei non ha avuto più notizie della figlia negli ultimi dodici anni. Il film racconta il tentativo di colmare il divario e la distanza fra le due.Tra le, invece, dal 2 ottobre arriva con un episodio a settimana su Infinity, definita come una Lost al contrario. Il protagonista è Josh Dallas, famoso per il ruolo di Principe azzurro in. Un filo sottile unisce tutti i passeggeri di un volo, l’828 della Montego Airlines, che continuano a incontrarsi involontariamente. Il mistero che li tiene uniti? Verrà ovviamente svelato nel corso degli episodi della prima stagione.La terza stagione diarriverà su Infinity dal 4 ottobre con un episodio a settimana. Con protagonista America Ferrera (l’ex), dopo il tornado nell’ultimo episodio della seconda stagione gli impiegati del superstore Cloud 9 cercano di riprendersi dai danni causati, affrettandosi a ricostruire il supermercato in vista della grande riapertura.Il 15 ottobre arriverà su Infinity il, sitcom ambientata in una piccola e conservatrice cittadina del South Carolina negli Stati Uniti. La città è scossa dall’omicidio della moglie del professore di poesia, Larry Henderson, che sembra essere il colpevole. Larry potrà contare sul supporto del suo avvocato di New York, che dovrà scontrarsi però con una procuratrice distrettuale pronta a sfruttare questo caso per fare il grande salto della sua carriera. Dal 17 ottobre sarà disponibile anche la seconda stagione della serie con un episodio a settimana.sarà disponibile dal 17 ottobre con un episodio a settimana. Cosa succede quando una coppia divorzia ma decide di continuare a vivere insieme? Un caos in famiglia assicurato quello di questo tv show con protagonisti Lena e Martin, che decidono di continuare a vivere nella stessa casa per il bene dei loro figli, alternandosi a vivere tra la vecchia camera da letto che condividevano e il garage.Dal 18 ottobre arriva con un episodio a settimana, la quinta per lo spin-off di, che si conclude dopo 92 episodi incentrati principalmente sui membri della famiglia Mikaelson a partire da Klaus (Joseph Morgan), Elijah (Daniel Gillies) e Rebekah (Claire Holt). In questa stagione la famiglia originaria dei vampiri è in fuga per mantenere al sicuro la giovane Hope e la loro amata città., il sesto spin-off del franchise, sarà disponibile con un episodio a settimana a partire dal 27 ottobre. La prima stagione della serie di stampo antologico sarà incentrata su fatti di cronaca realmente accaduti, che hanno attirato in particolar modo l’attenzione del grande pubblico e della stampa.