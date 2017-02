21 film inediti mai visti in Italia nella programmazione di Infinity TV 

Thriller, action, comedy e sentimentali… ogni anno decine enelle sale italiane. Spesso si tratta di film di genere o a basso budget, che anche negli Stati Uniti trovano 'asilo' solo in circuiti minori o particolari, e che finiscono per rimanere, o ai meno attenti a questo 'sottobosco'. Che oggi sarà più facile recuperare, grazie all'iniziativa del servizio di video streaming on demand, che ha appena annunciato di aver aggiunto al proprio catalogo di oltre 6000 film, serie tv e cartoni animatiche sicuramente faranno gola a molti appassionati e fan specifici.Per esempio di Chris Evans , che smessi i panni di Captain America si rivela regista interessante della commedia romantica. O della Alexis Bledel di Una mamma per amica che vediamo sposare la Katherine Heigl di Grey’s Anatomy ine del Keanu Reeves in balia delle due splendide ragazze di Knock Knock … Solo alcuni dei nomi - e dei titoli - che sarà possibile vedere da oggi, insieme ai vari Robert De Niro, Philip Seymour Hoffman, Nicole Kidman, Keanu Reeves, Samuel L. Jackson, John Turturro, Channing Tatum, Ben Barnes, Eli Roth in performance a volte sorprendenti!Di seguitoin questione, con interpreti e trama:di Chris Evans con Chris Evans, Alice Eve, Mark Kassen, Emma Fitzpatrick, Scott Evans, John Cullum, Daniel SpinkBrooke perde l'ultimo treno diretto a Boston, e dopo un inaspettato furto, si ritrova sola e senza soldi alla stazione Grand Central. Nick, uno sconosciuto e squattrinato musicista che si trova proprio lì, si offre di aiutarla. I due trascorrono tutta la notte assieme, tra chiacchiere, confessioni e nuove consapevolezze, fino al mattino, quando le loro vite avranno assunto una luce differente....di Adam Silver con Carly Chaikin, Taylor Cole, Christine Adams, Neil Brown Jr., Davis Desmond, Jessica Gardner, Danielle Kennedy, Jeff Kober, Billy Miller, Brett RickabyLa vita di Lauren procede a gonfie vele, fino a quando non viene ingiustamente accusata di omicidio. Il DNA di un serial killer ha una esatta corrispondenza con il suo...di Dominique Farrugia con Gerard Darmon, Anne Girouard, Alexandra Lamy, Kad Merad, Franck Dubosc, Julien Boisselier, Eleonore Bernheim, Antonin Chalon, Fabian Wolfrom, Eden DucourantEric e Patrick sono amici dai tempi del liceo. Con il passare degli anni, le loro vite hanno però preso strade differenti: Eric ha continuato ad accumulare conquiste senza mai legarsi affettivamente mentre Patrick conduce una normale esistenza da padre di famiglia monogamo. Dopo una notte di bagordi, i due si ritrovano improvvisamente catapultati nel 1986, a quando avevano solo 17 anni. Il ritorno al passato rappresenta per entrambi l'occasione perfetta per tentare di cambiare il corso delle loro vitedi Scott Mann con Kate Bosworth, Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Gina Carano, Morris Chestnut, Dave Bautista, D. B. Sweeney, Mark-Paul Gosselaar, Summer Altice, Alyssa Julya SmithVaughn, è un padre disperato senza mezzi economici. Per far fronte ai costosi trattamenti medici di cui necessita la figlia, decide di progettare un furto nel casinò, nel quale lavora da molti anni e di cui "Il Papa" è il proprietario...di Maclain Nelson con Paris Warner, Lisa Clark, Hailey Smith, Clare Niederpruem, Barta Heiner, Amy Biedel, Adam Johnson, Brett Merritt, Allie Jennings, Kaley MccormackLane Speer è un'adolescente che ha da poco perso il padre, la madre si è risposata con uomo che lei conosce appena e per di più viene mandata in un campeggio per ragazze mormoni.di Farhad Mann con Italia Ricci, Magda Apanowicz, Kevin Mcnulty, Zak Santiago, Shauna Johannesen, Ryan Beil, Nimet Kanji, Elizabeth Mclaughlin, Michael Ryan, Arielle TuliaoUna sera Sutton Parker, affermato avvocato, entra in casa di sua madre. L'aspetta una scena sconvolgente: sua madre riversa morta sul pavimento e la sua sorella minore April, accanto al cadavere con l'aria smarrita e un coltello in mano. Dopo un anno di clinica psichiatrica. April torna a casa, ha completamente perso la memoria. La sorella è convinta della sua innocenza, al contrario del detective Whitaker che svolge le sue indagini in una sola direzione: dimostrare la colpevolezza della ragazza.di Dito Montiel con Channing Tatum,Terrence Howard, Luis GuzmánShawn MacArthur, in cerca di fortuna, è arrivato a New York da una cittadina di provincia, ma l'impatto con la metropoli è stato tutt'altro che positivo e per mantenersi vende merce contraffatta per le strade. Le sue sorti cambieranno grazie all'incontro con Harvey Boarden, esperto truffatore, che lo farà entrare nel mondo dei combattimenti clandestini.di Tara Miele con Virginia Madsen, Carly Pope, Shani Atias, Sosie Bacon, Joshua Burrow, Jacob Buster, Feodor Chin, Michael Esparza, Matthew Fahey, Mark ValleyQuando il figlio di Laura Harris, rapito undici anni prima, torna improvvisamente a casa, quello che potrebbe essere un sogno si trasforma in un incubo...di Jennifer Westfeldt con Kristen Wiig, Adam Scott, Maya Rudolph, Jennifer Westfeldt, Chris O'Dowd, Jon Hamm, Loulou Sloss, Katie Foster, Robert Halpern, Daniel HalpernJason e Julie, una coppia di amici che, superati i trent'anni, decidono di avere un figlio. Tuttavia osservano come la nascita di un bambino abbia cambiato e logorato i rapporti di altre coppie che conoscono. I due amici decidono così di mettere al mondo un bambino senza complicazioni sentimentali, liberi di frequentare altre persone...di John Slattery con John Turturro, Philip Seymour Hoffman, Richard Jenkins, Christina Hendricks, Eddie Marsan, Rebecca KlingA God's Pocket, quartiere periferico di Philadelphia, Mickey deve organizzare il funerale per il suo figliastro Leon, e per trovare i soldi sarà costretto a vendere il camion nel quale trasporta carne, che vende all'ingrosso. La madre di Leon non crede che la morte di suo figlio sia stata un incidente e, nella ricerca della verità, incontrerà Richard, giornalista locale, alcolista e donnaiolo.di Ryan Fleck, Anna Boden con Zach Galifianakis, Keir GilchristDopo un forte attacco di depressione, un ragazzo entra in un'istituzione psichiatrica, dove finisce insieme agli adulti e incontra una serie di pazienti bizzarri e una ragazza adolescente.di Ami Canaan Mann con Sheryl Lee, Ben Barnes, Clea Duvall, Katherine Heigl, Emily Alyn Lind, Ryan Bingham, Nathan Stevens, Jacque Gray, Allan Groves, Adam DietleinRyan è un cantante di strada che vive viaggiando per l'America. Un giorno, mentre si trova a Ogden, un piccolo centro nello Utah, incontra Jackie, una giovane donna, un tempo cantante di successo, che di recente si è trasferita a casa della madre con la figlia Lia perché ha deciso di separarsi dal marito. Per una serie di circostanze Ryan si trattiene a Ogden più del previsto e fra lui e Jackie nasce un forte legame che darà a entrambi la spinta di perseguire i loro obiettivi.di Don Michael Paul con Cole Hauser, Stephen Lang, Bokeem Woodbine, Esai Morales, Danielle Savre,Josh Kelly, Ronny Jhutti,Cassie Layton, Jesse Garcia, Jason WongFerito e disilluso dalle missioni di guerra alle quali ha partecipato, il caporale Chris Merriman si ritrova a capo di un gruppo la cui missione è quella di rifornire un avamposto ai margini del territorio afgano controllato dai talebani. Mentre attraversa la provincia di Helman, il gruppo di Navy Seals di Merriman è chiamato a fornire supporto a una missione di importanza internazionale. Senza carri armati o supporti aerei, Merriman e i suoi uomini avranno bisogno di tutto il loro coraggio per portare a termine il compitodi Mary Agnes Donoghue con Alexis Bledel, Tom Wilkinson, Katherine Heigl, Linda Emond, Grace Gummer, Matthew Metzger, Cathleen O'Malley, Sam Mcmurray, Alex WakeJenny Farrell è una giovane donna gay. Tutti sono a conoscenza delle sue tendenze sessuali, tranne che la sua famiglia, alquanto conservatrice, che spera sempre che la figlia trovi al più presto l'uomo giusto. Quando Jenny rivela ai genitori che sta per sposarsi, questi sono al settimo cielo fino al giorno in cui Jenny scopre le sue carte e presenta la sua futura sposa: Kitty.di Eli Roth con Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana De Armas, Aaron Burns, Ignacia Allamand, Dan Baily, Megan Baily, Colleen CampEvan Webber è un architetto felicemente sposato con Karen, un'artista di successo. La donna per il weekend della festa del papà, parte con i figli per una gita sulla spiaggia precedentemente programmata. Evan, rimasto solo nella sua bellissima casa di lusso, lavora a un progetto. Quella stessa sera, alla sua porta bussano due donne, Genesis e Bel. Con la scusa di dover usare internet per trovare l'indirizzo di una festa, le due ragazze entrano in casa. Così cominceranno i problemi per Evan, che dovrà cercare si sopravvivere alle due fino al rientro della sua famiglia…di David Nixon, Patrick Doughtie con Robyn Lively, Jeffrey Johnson, Tanner Maguire, Michael BoltenTratto da una storia vera. Un ragazzo giovane lotta contro il cancro scrivendo lettere a Dio, avvicinandosi alla vita dei suoi vicini e della comunità e infondendo speranza a chiunque entri in contatto con lui. Un insospettabile sostituto postino, con una vita travagliata di suo, entra in contatto con il viaggio del ragazzo e della sua famiglia leggendo le lettere. Saranno per lui fonte d'ispirazione per cercare di migliorare la propria vitadi Chris Fisher con Luke Wilson, Samuel L. Jackson, Peyton List, Muse Watson, Bret Roberts, Jason Alan SmithIl film racconta di un disilluso giovane padre di famiglia, John che segue un misterioso straniero, Richie. Questi lo porta sulla scena di un omicidio che trasforma la debole volontà di John in un eroe disperato, disposto a fare qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia...di Stephen S. Campanelli con Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy, Karl Thaning, Jenna Saras, Brendan Murray, Marian Frizelle, Dylan Edy, Lee Raviv, Colin MossAlex, una ladra, viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Tuttavia il vero bottino non sono le pietre preziose, ma una chiavetta usb nascosta tra esse. Da quel momento Alex è in pericolo di vita: un assassino vuole ucciderla e lei deve scoprire i segreti che l'hanno resa un bersaglio...di Philipp Kadelbach con Sylvester Groth, Rainer Bock, Florian Stetter, Peter Schneider, Sabin Tambrea, Robert Gallinowski, Rafael Stachowiak, Thorsten Merten, Torsten Michaelis, Robert MikaNel marzo 1945, nel campo di concentramento di Buchenwald, un bambino ebreo di tre anni viene nascosto in una valigia. Gli sforzi per mantenerlo in vita si tradurranno in una metafora degli sforzi messi in atto per preservare l’umanità tra i detenuti.di Anthony Fabian con Timothy Hutton, Morgan Griffin, Hope Davis, David Duchovny, Craig Bierko, Adelaide Kane, Xander Berkeley, Ben Rosenfield, Victoria Tennant, Scott CohenDopo la tragica morte della loro figlia, una coppia decide di creare un ospedale per bambini dove le famiglie sono partecipi nel processo curativo....di Kim Farrant con Nicole Kidman, Hugo Weaving, Joseph Fiennes, Sean Keenan, Maddison Brown, Taylor Ferguson, Nicholas Hamilton, Lisa Flanagan, Meyne Wyatt, Martin Dingle WallLa vita monotona di una famiglia in una cittadina dell'entroterra rurale viene scossa dopo che i loro due figli adolescenti scompaiono nel deserto, scatenando voci inquietanti sul loro passato...