2017 in TV: le novità in arrivo per la televisione generalista

28.12.2016 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Spesso la cara vecchia TV viene accusata di non reggere il passo con l’offerta on demand di serie televisive e show di intrattenimento. Però quando si tratta della capacità di portare o in molti casi riportare, alcuni grandi nomi sul piccolo schermo, non c’è formato che tenga. La TV generalista fa il suo e sorprende. E il 2017 in arrivo riserva più di qualche sorpresa in termini di esordi e di conferme di grandi show. Abbiamo selezionato alcune tra le novità più interessanti della stagione. Eccole.

Sanremo 2017 . Dal 7 all’11 febbraio 2017 torna la 67° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ancora una volta come l’anno scorso l’edizione sarà condotta da. La gara musicale andrà in diretta su Rai 1 in un calendario di alcune serate. Saranno complessivamente cinque, comprensive di anteprime e in diretta dalnei giorni del 7, 8, 9, 10 e dell’11 febbraio 2017. Saranno 22 le canzoni in gara dei Campioni e 8 quelle delle Nuove Proposte. Come ormai di consuetudine da un paio di anni è prevista anche una serata dedicata alle cover. Sui nomi del cast artistico dello show vige ancora il massimo riserbo. Oggi è arrivata la conferma del primo grande nome:. Mentre non si conoscono i nomi delle vallette che accompagneranno Carlo Conti sul palco. Anche se nei giorni scorsi erano trapelati i nomi di Chiara Ferragni e Miriam Leone

Adrian. Di questo progetto si sa ancora molto poco. Nei mesi scorsi è stato annunciato da Mediaset che nei palinsesti televisivi invernali avrebbe trovato posto uno show a cartoni animati pensato da Milo Manara. Le poche informazioni a disposizione però non consentono di avere un quadro un po’ più chiaro del progetto. È certo che l’idea di un Molleggiato a colori e in formato graphic novel sia davvero una novità interessante per la TV generalista. . Qui si entra invece nel campo dei reality show. E L’isola dei famosi 2017 è sicuramente uno dei programmi più attesi. La dodicesima edizione del survivor reality sarà condotta nuovamente da Alessia Marcuzzi e andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 30 gennaio 2017. La formula del programma che prevede lo sbarco dei naufraghi famosi su un’isola deserta e la lotta per la loro sopravvivenza resta invariato. Sembra invece che cambieranno alcuni nomi del cast dello show. L’inviato di quest’anno potrebbe essereche andrà a sostituire Alvin; ma si fanno i nomi anche die Giulio Berruti. Tra i partecipanti alla dodicesima edizione sembrano essere certi i concorrenti come il rapper Moreno e Aldo Montano. Ma tutto è ancora da chiarirsi a quasi un mese dall’inizio del programma.. Di questo progetto si sa ancora molto poco. Nei mesi scorsi è stato annunciato da Mediaset che nei palinsesti televisivi invernali avrebbe trovato posto uno show a cartoni animati pensato da Adriano Celentano . Si tratterebbe di una vera e propria serie firmata dal Molleggiato, anzi ispirata alla sua figura e con disegni animati di cui è autore. Le poche informazioni a disposizione però non consentono di avere un quadro un po’ più chiaro del progetto. È certo che l’idea di un Molleggiato a colori e in formato graphic novel sia davvero una novità interessante per la TV generalista.







Per amore di mia figlia con Gianni Morandi. Un altro show dedicato a una delle figure storiche della televisione. Gianni Morandi torna in televisione come protagonista di una fiction girata in località Sulcis, nel sud della Sardegna. La serie sarà di sei puntate, che verranno trasmesse in prima serata su Canale 5 a marzo o ad aprile 2017. Il cantante interpreterà un padre disposto a tutto per riabbracciare la figlia. E c’è ovviamente grande attesa per il ritorno del cantante dopo tanti anni di assenza dalla televisione.





