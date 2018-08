Zerocalcare vola al cinema nel trailer de La profezia dell'armadillo

NOTIZIE

Il best-seller a fumetti di Zerocalcare diventa film ne La profezia dell'armadillo di, di cui ora possiamo vedere il trailer.

Simone Liberati (nei panni di Zerocalcare), Valerio Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante, Claudia Pandolfi, Kasia Smutniak, Diana Del Bufalo, Adriano Panatta e Vincent Candela. Zerocalcare ha scritto la sceneggiatura insieme a Valerio Mastandrea, Pietro Martinelli e Oscar Glioti. Il film verrà presentato in concorso nella sezione Orizzonti della Mostra di Venezia 2018 ( qui il programma ). Il cast include(nei panni di Zerocalcare),. Zerocalcare ha scritto la sceneggiatura insieme a

A seguire la sinossi ufficiale del film:

Zero ha ventisette anni, vive nel quartiere periferico di Rebibbia, più precisamente nella Tiburtina Valley. Terra di Mammuth, tute acetate, corpi reclusi e cuori grandi. Dove manca tutto ma non serve niente. Zero è un disegnatore ma non avendo un lavoro fisso si arrabatta dando ripetizioni di francese, cronometrando le file dei check-in all’aeroporto e creando illustrazioni per gruppi musicali punk indipendenti.

La sua vita scorre sempre uguale, tra giornate spese a bordo dei mezzi pubblici attraversando mezza Roma per raggiungere i vari posti di lavoro e le visite alla Madre. Ma una volta tornato a casa, lo aspetta la sua coscienza critica: un Armadillo in carne e ossa, o meglio in placche e tessuti molli, che con conversazioni al limite del paradossale lo aggiorna costantemente su cosa succede nel mondo. A tenergli compagnia nelle sue peripezie quotidiane, nella costante lotta per mantenersi a galla, è l’amico d’infanzia Secco.

La notizia della morte di Camille, una compagna di scuola e suo amore adolescenziale mai dichiarato, lo costringe a fare i conti con la vita e ad affrontare, con il suo spirito dissacrante, l’incomunicabilità, i dubbi e la mancanza di certezze della sua generazione di “tagliati fuori”.



In uscita il 13 settembre, La profezia dell'armadillo sarà distribuito da Fandango.