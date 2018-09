NOTIZIE

Zanna Bianca, in esclusiva il trailer del film d'animazione tratto da Jack London

21.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Jack London, di cui vi presentiamo il trailer italiano in esclusiva.



I paesaggi sconfinati del Grande Nord fanno da sfondo al trailer ufficiale di Zanna Bianca , film d'animazione tratto dal celebre romanzo di, di cui vi presentiamo il trailer italiano in esclusiva.

È la prima volta che le avventure di Zanna Bianca arrivano sul grande schermo in animazione. Il film diretto da Alexandre Espigares, Premio Oscar nel 2014 per il Miglior cortometraggio d’animazione (Mr. Hublot), arriverà nelle sale italiane l’11 ottobre distribuito da Adler Entertainment.





LEGGI ANCHE: FILM DA OSCAR, DIECI PIETRE MILIARI IN HOME VIDEO. Così come nel romanzo Zanna Bianca, anche nel film sono gli animali stessi i veri protagonisti, lasciando così largo spazio alla potenza della natura con particolare focus su scenografici paesaggi selvaggi, resi al meglio dalla tecnica d’animazione pittorica del film. Dai western italiani di Sergio Leone alle illustrazioni americane sulla conquista del Far West: queste le fonti di ispirazione che hanno guidato l’animazione di Zanna Bianca, con lo scopo di comunicare il grande senso di avventura e libertà che questi paesaggi suscitano.

Zanna Bianca è un lupo con un quarto di sangue di cane. È una creatura fiera e coraggiosa, e per questo sarà vittima della crudeltà dell’uomo. Dopo essere cresciuto nelle terre innevate, meravigliose ma ostili del Grande Nord, viene accolto da Castoro Grigio e la sua tribù di nativi americani. Qui viene protetto dalla tribù, ma dovrà farsi accettare dagli altri cani. Purtroppo Castoro Grigio sarà costretto a cedere Zanna Bianca ad un uomo crudele, che lo obbligherà a trasformarsi in un cane da combattimento. In fin di vita, sarà salvato da una coppia disponibile e amorevole, che con il suo amore insegnerà a Zanna Bianca a dominare il suo istinto selvaggio e a diventare il loro migliore amico. Una storia di redenzione descritta dal punto di vista dei cani e soprattutto sulla straordinaria forza dell’amore che li lega indissolubilmente all’uomo.

Zanna Bianca è prodotto da SuperprodAnimation, Bidibul Productions e Big Beach, in associazione con Wild Bunch.