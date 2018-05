Zack Snyder divorzia dai supereroi, il suo prossimo film sarà La fonte meravigliosa

NOTIZIE

Ayn Rand da cui è stato già tratto l'omonimo film diretto da King Vidor nel 1949. The Fountainhead) è incentrato sulla storia di Howard Roark, architetto che, dopo essere stato cacciato dal college, riesce a crearsi una carriera ma rischia tutto nel non volersi conformare al gusto architettonico corrente. Zack Snyder ha confermato, rispondendo alla domanda di un fan sul social network Vero, che il suo prossimo film sarà un nuovo adattamento de “La fonte meravigliosa”, romanzo dida cui è stato già tratto l'omonimo film diretto da King Vidor nel 1949. La fonte meravigliosa ) è incentrato sulla storia di Howard Roark, architetto che, dopo essere stato cacciato dal college, riesce a crearsi una carriera ma rischia tutto nel non volersi conformare al gusto architettonico corrente.

Un progetto che suona quanto più distante possibile da qualunque cosa abbia prodotto Snyder finora, soprattutto Justice League . Ma è comprensibile che Snyder voglia prendere le distanze, almeno temporaneamente, dalla sua recente carriera. Sia per motivi personali – il suicidio della figlia che lo ha costretto ad abbandonare Justice League – sia professionali, visto che i film da lui diretti per la DC non hanno mai davvero funzionato e sono stati stroncati dalla critica.

Snyder stava sviluppando un altro progetto, il film di guerra The Last Photograph, attualmente segnalato come in pre-produzione su IMDb. Ma sembra proprio che il regista abbia deciso di spostarsi su The Fountainhead. L'etichetta di Snyder, Cruel & Unusual Films, ha un accordo di esclusiva per girare negli studios della Warner, ma questo film potrebbe essere realizzato al di fuori di tale accordo. Pare, insomma, che ci sia aria di divorzio tra Warner e Snyder, ma dovremo attendere ulteriori sviluppi per capire se questo sia vero.

