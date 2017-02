Writers Guild Awards 2017: Moonlight e Arrival tra i vincitori della serata

È stata ancora una volta una serata anti-Trump quella che ha visto la consegna del 69esimi Writers Guild Awards, svoltasi in contemporanea tra New York e Los Angeles. Lo star system televisivo e cinematografico americano ha colto ancora una volta l'occasione di attaccare un presidente detestato da tutti. Sul fronte premi, Moonlight e ilsono stati tra i film e gli show a ricevere premi.A New York, il presentatoreha lodato gli sceneggiatori in quanto capaci di gestire più critiche di quanto sappia fare Trump, aggiungendo: “Stiamo vivendo all'intersezione tra satira e realtà. Stiamo vivendo in tempi di fiction... Che cosa diavolo è rimasto della fiction se la nostra stessa realtà sembra finzione?”. Buona parte degli ospiti ha seguito il modello di Black, usando l'umorismo per affrontare temi drammatici, ma Oliver Stone , premiato con il WGA Laurel Award alla carriera, ha rimesso tutti in riga ricordando che quella di Trump non è la prima amministrazione a fare danni: “Delle tredici guerre che abbiamo iniziato negli ultimi trent'anni, dei quattordici trilioni di dollari che abbiamo speso e delle centinaia di migliaia di vite che sono state strappate da questo mondo, ricordate che la responsabilità non è stata di un unico leader, ma di un sistema, sia repubblicano che democratico”. L'attore James Woods, ben noto supporter di Trump che ha consegnato a Stone il premio, ha ammesso sommessamente: “Se io e migliaia di altri non avessero votato per quel bastardo, questo show sarebbe finito in quindici minuti”.Anche Aaron Sorkin , che ha ritirato il Paddy Chayefsky Laurel Award (consegnatogli dal protagonista di The Newsroom, Jeff Daniels) ha commentato su Trump in maniera molto seria: “Se pensi che l'unica fonte credibile di notizie sia la Fox, allora sei fuori strada”.MoonlightScritto da Barry Jenkins, storia di Tarell McCraneyArrivalScritto da Eric Heisserer; basato sul racconto “Story of Your Life” di Ted ChiangCommand and ControlScritto da Robert Kenner ed Eric Schlosser, storia di Brian Pearle and Kim Roberts; basato sul libro “Command and Control” di Eric SchlosserThe AmericansScritta da Peter Ackerman, Tanya Barfield, Joshua Brand, Joel Fields, Stephen Schiff, Joe Weisberg, Tracey Scott WilsonAtlantaScritta da Donald Glover, Stephen Glover, Stefani Robinson, Paul SimmsAtlantaScritta da Donald Glover, Stephen Glover, Stefani Robinson, Paul SimmsConfirmationScritta da Susannah GrantAmerican Crime Story: The People vs. O.J. SimpsonScritta da Scott Alexander, Joe Robert Cole, D.V. DeVincentis, Maya Forbes, Larry Karaszewski, Wally Wolodarsky, basato sul libro “The Run of His Life” di Jeffrey Toobin“Fish Out of Water” (BoJack Horseman)Scritto da Elijah Aron & Jordan Young“The Trip” (This Is Us)Scritto da Vera Herbert“Kimmy Goes on a Playdate!” (Unbreakable Kimmy Schmidt)Scritto da Robert CarlockGeneral HospitalSceneggiatori: Shelly Altman, Anna Theresa Cascio, Andrea Archer Compton, Suzanne Flynn, Janet Iacobuzio, Elizabeth Korte, Daniel James O'Connor, Jean Passanante, Dave Rupel, Katherine Schock, Scott Sickles, Chris Van Etten, Christopher WhitesellLast Week Tonight with John OliverSceneggiatori: Kevin Avery, Tim Carvell, Josh Gondelman, Dan Gurewitch, Geoff Haggerty, Jeff Maurer, John Oliver, Scott Sherman, Will Tracy, Jill Twiss, Juli WeinerSaturday Night LiveSceneggiatori: Rob Klein, Bryan Tucker Writers: James Anderson, Fred Armisen, Jeremy Beiler, Chris Belair, Megan Callahan, Michael Che, Mikey Day, Jim Downey, Tina Fey, Fran Gillespie, Sudi Green, Tim Herlihy, Steve Higgins, Colin Jost, Zach Kanin, Chris Kelly, Erik Kenward, Paul Masella, Dave McCary, Dennis McNicholas, Seth Meyers, Lorne Michaels, Josh Patten, Paula Pell, Katie Rich, Tim Robinson, Sarah Schneider, Pete Schultz, Streeter Seidell, Dave Sirus, Emily Spivey, Andrew Steele, Will Stephen, Kent SubletteTriumph The Primary Election Special 2016Scritto da Andy Breckman, Josh Comers, Raj Desai, David Feldman, R J Fried, Jarrett Grode, Ben Joseph, Matthew Kirsch, Michael Koman, Mike Lawrence, Brian Reich, Craig Rowin, Robert Smigel, Zach Smilovitz, David Taylor, Andrew Weinberg; Additional Materials by Ray James, Jesse Joyce, Jason Reich, Alex ScordelisUncharted 4: A Thief’s EndScritto da Neil Druckmann, Josh Scherr; altri sceneggiatori: Tom Bissell, Ryan James