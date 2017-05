Wonder Woman: il final trailer mostra i cattivi del nuovo film DC Comics

"Combattere non ti rende un'eroina (...) Fai attenzione all'umanità, perché non ti merita" È così che la regina delle amazzoni interpretata da Connie Nielsen mette in guardia la piccola figlia all'inizio di Wonder Woman . Nonostante gli avvertimenti, la bambina crescerà diventando una bellissima guerriera, pronta a salvare l'umanità dallo sterminio totale.La Warner Bros. lancia il final trailer di Wonder Woman, nuova origin story tratta dai fumetti DC Comics in arrivo sugli schermi tra meno di un mese. Il filmato mostra la splendida Gal Gadot in azione durante la Prima Guerra Mondiale. E finalmente possiamo dare un'occhiata ai cattivi interpretati da Elena Anaya