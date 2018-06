Wonder Woman 1984, le prime foto del sequel confermano il ritorno di Chris Pine

NOTIZIE

14.06.2018 - Autore: Marco Triolo







Il sequel di Wonder Woman è ufficialmente entrato in lavorazione e ora ne conosciamo anche il titolo: Wonder Woman 1984 . È confermato, dunque, che sarà ambientato durante la Guerra Fredda tra USA e URSS. Ma non è tutto: dalle prime due immagini arriva anche la conferma che Chris Pine tornerà nei panni di Steve Trevor!







Non è chiaro, attualmente, come Steve sia sopravvissuto alla sua morte apparente al termine del primo capitolo, né per quale motivo non sia invecchiato negli anni trascorsi dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Nella serie TV anni '70 , lo stesso attore (Lyle Waggoner) aveva interpretato Trevor e suo figlio, Steve Trevor Jr. Ma il personaggio di Chris Pine è definito ancora “Steve Trevor”, dunque è improbabile che il film segua la strada della serie.

Matthew Jensen, la scenografa Aline Bonetto e la costumista Lindy Hemming. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Nel sequel DC/Warner vedremo inoltre Kristen Wiig nei panni del nuovo cattivo, Cheetah , e Pedro Pascal . Patty Jenkins torna alla regia mantenendo intatta gran parte della squadra originale, composta, tra gli altri, dal direttore della fotografia, la scenografae la costumista Gal Gadot producono il film.

Le riprese di Wonder Woman 1984 si svolgeranno tra Washington, Alexandria in Virginia, il Regno Unito, la Spagna e le isole Canarie. L'uscita del film è prevista in USA il primo novembre 2019.