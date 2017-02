Widows: Michelle Rodriguez ladra per Steve McQueen

Il prossimo film di Steve McQueen sarà un progetto molto diverso dai precedenti: si tratterà di un film d'azione intitolatoe ispirato all'omonima miniserie britannica trasmessa nel 1983. A interpretare il film ci sarà Michelle Rodriguez , fresca di Fast & Furious 8 (in arrivo il 13 aprile da Universal), nel ruolo di una delle ladre protagoniste.Widows, l'originale, raccontava delle vedove di tre rapinatori uccisi durante un lavoro, che si alleano per portare avanti i colpi che i mariti avevano fallito. Le protagoniste erano Dolly Rawlins (Ann Mitchell), Shirley Miller (Fiona Hendley) e Linda Perelli (Maureen O’Farrell), le tre vedove che chiedevano l'aiuto di Bella O’Reilly (Eva Mottley) per eseguire i colpi. Ne esiste anche una versione americana, datata 2002, in cui però lo scopo delle vedove era rubare un famoso dipinto.Nel cast del film di McQueen vedremo anche Viola Davis , oltre ad André Holland (al cinema in Moonlight ). Sarà curioso vedere come il regista di Shame e 12 anni schiavo adatterà il suo stile raffinato e influenzato dalla videoarte per portare sul grande schermo una storia che ha poco a che fare con il resto della sua filmografia.(Fonte: ComingSoon.net)