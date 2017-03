War Machine: Brad Pitt nei guai in Afghanistan nel nuovo trailer del film Netflix

NOTIZIE

30.03.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Bastardi senza gloria. E a quanto pare sceglie un altro film intelligente all'interno della sua carriera. Sono molto interessanti le nuove immagini di



Il film, diretto da David Michôd, arriverà su Netflix da fine maggio, uno slot che lascia intuire la potenziale presenza di War Machine in una delle sezioni del prossimo Festival di Cannes (17-28 maggio). Pitt interpreta il generale statunitense McMahon, l'uomo scelto per "prendere Al Qaeda a calci nelle palle"... così viene presentato nel nuovo full trailer che vi mostriamo a seguire in due versioni.



Qui il filmato in italiano:







Qui il filmato in versione originale:







Il film originale Netflix è tratto dal libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan, scritto dal giornalista Michael Hastings.Insieme a Pitt, nel cast troviamo anche Tilda Swinton, Sir Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Alan Ruck, Scoot McNairy e Meg Tilly.



War Machine arriverà su Netflix dal 26 maggio.