(Video) Tom Cruise fuori dall'azione, ecco i suoi cinque ruoli più coraggiosi 

ha già incassato nel mondoin poco più di un mese. La sesta avventura diè arrivata in Italia da qualche giorno. Un franchise action che mostra il coraggio del suo protagonista nel guardare in faccia la morte: succede veramente davanti alla macchina da presa. Ma esiste un altro lato coraggioso di Tom Cruise : quello legato al periodo in cui sceglieva ruoli veramente spiazzanti: talvolta personaggi cattivi, altre volte uomini totalmente egoisti, e altre volte ancora eroi romantici vulnerabili. Ecco cinque film in cui l'attore ha interpretato personaggi totalmente opposti al maschio alpha che siamo abituati a vedere sul grande schermo. Ve li presentiamo nel video che segue: