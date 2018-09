Video, Ryan Reynolds presenta un folle stunt dal set di Michael Bay a Firenze

NOTIZIE

20.09.2018 - Autore: Marco Triolo



6 Underground, il nuovo film di Bay targato Netflix. Alle sue spalle si svolge, naturalmente, uno stunt micidiale ripreso da camera-car e drone. Ecco il filmato.



“La parte migliore di girare con Michael Bay ? Non so, un sacco di gente probabilmente direbbe l'azione, ma per me è la quiete. Quei momenti di calma”. Ryan Reynolds mantiene una faccia seria mentre pronuncia queste parole sullo sfondo del lungo Arno a Firenze, dove si sta girando una scena d'azione di, il nuovo film di Bay targato Netflix. Alle sue spalle si svolge, naturalmente, uno stunt micidiale ripreso da camera-car e drone. Ecco il filmato.



Ryan Reynolds è noto per il tono ironico con cui usa i social e questo video, postato sulle sue pagine Twitter e Facebook ufficiali, riesce a essere esilarante mostrando anche quanto Bay ci tenga a girare tutto dal vivo. Firenze è un'ambientazione davvero particolare per un film d'azione adrenalinico, e sarà interessante vedere come verrà utilizzata.