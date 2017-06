Video - Nicole Kidman compie 50 anni: in quali ruoli la ricorderemo per sempre?

Rising star, musa di Stanley Kubrick, icona romantica, attrice premio Oscar. Nicole Kidman è questo e molto altro: una diva che con le sue performance è sempre riuscita a strappare una standing ovation. Perfino quando i film che ha scelto non sono stati all'altezza del suo talento.Compie 50 anni la Kidman, è nata a Honolulu il 20 giugno del 1967, e vogliamo renderle omaggio ritrovandola nei cinque ruoli che più di tutti saranno ricordati all'interno della sua carriera. Cinque sequenze che abbiamo selezionato da film come Cuori ribelli (quando era ancora una rising star e faceva coppia con il marito Tom Cruise), Eyes Wide Shut (nella meravigliosa scena finale), Moulin Rouge (uno dei musical più belli di sempre), The Hours (il ruolo che le ha regalato l'unico Oscar vinto fino a oggi) e Dogville (il momento in cui scatena tutto il suo lato oscuro)Ritroveremo la Kidman sugli schermi a settembre nel dramma L'inganno , il nuovo film divisto in anteprima al Festival di Cannes.Teniamola d'occhio anche in questo ruolo perché certamente si continuerà a parlare della sua performance.