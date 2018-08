(Video) I 50 anni di Gillian Anderson, cinque ruoli da non dimenticare oltre X-Files

Sul grande schermo l'abbiamo vista soprattutto in ruoli secondari e di supporto. E' interessante vederla in Johnny English - La rinascita , mentre cerca di restare con la faccia serie davanti alla follia e al genio di Rowan Atkinson. Un altro ruolo di supporto al cinema arriva nel 2012, in occasione di Sister , dove la vediamo al fianco di Lèa Seydoux.



In TV ha interpretato la serie Hannibal nel ruolo della psichiara del serial killer che ha il volto di Mads Mikkelsen. L'altro personaggio memorabile in una serie arriva con The Fall: tre stagioni action-thriller in cui era una poliziotta a caccia di un serial killer che ha il volto di Jamie Dornan, il Mr. Grey di 50 sfumature di grigio. L'attrice è anche apparsa in quattro episodi di American Gods, in uno di questi l'abbiamo vista in versione Marilyn Monroe in una scena che strizza l'occhoo al cinema di David Lynch.

Compie 50 anni Gillian Anderson , nata a Chicago il 9 agosto 1968 e conosciuta in tutto il mondo come ladi, un ruolo che ha interpretato dal 1993 al 2018. Cosa c'è però oltre il personaggio che ha incarnato nella serie cult? Vi presentiamo cinque ruoli per scoprire il lavoro dell'attrice al cinema e in TV: