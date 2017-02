Video: i 50 anni di Benicio del Toro - Le scene indimenticabili interpretate dal grande attore

Del Toro compie cinquant'anni. È nato a Puerto Rico il 19 febbraio del 1967. Un attore diventato presto icona del cinema americano, attivo anche sui set di registi internazionali. Gli auguriamo buon compleanno, ricordandolo in cinque indimenticabili sequenze che vi mostriamo in questo video:







I CINQUE RUOLI



- Nel 2000 lo vediamo in Traffic , ruolo per cui vince l'Oscar come migliore attore non protagonista. Del Toro interpreta un poliziotto messicano pronto a fare la cosa giusta per la salvezza dei suoi più giovani connazionali.