(Video) Gli 80 anni di Paul Verhoeven, erotismo e sensualità in cinque film

Compie ottant'anni Paul Verhoeven , regista celebre per aver diretto alcuni classici moderni del cinema di fantascienza comee per aver rappresentato magistralmente erotismo e sensualità sul grande schermo. Vi presentiamo cinque scene ad alto tasso di sensualità viste nel suo cinema:nel corso della sua carriera ha lavorato in Europa e a Hollywood, rilanciando il thriller erotico all'inizio degli anni Novanta con Basic Instinct , un film che non ha certo bisogno di presentazioni. Per gli Studios ha diretto il violentissimo (e perfetto)e il meno convincente, thriller con Kevin Bacon che comunque mostrava le meraviglie degli effetti speciali digitali del ventunesimo secolo. Negli ultimi anni Verhoeven è tornato in Europa e ci ha regalato due grandi film come Black Book ed Elle : entrambi thriller erotici, il primo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale racconta la passione tra una donna ebrea e un ufficiale nazista e il secondo invece, ambientato nella Francia contemporanea, segue Isabelle Huppert che inizia una relazione con l'uomo che la ha violentata.la storia di una suora nell'Italia del diciassettesimo secolo (l'attrice Virginie Efira) colpita da visioni erotiche lesbo. Nel cast del film anche Charlotte Rampling e Lambert Wilson: clicca qui per saperne di più.